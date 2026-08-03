Экс-премьер Италии раскритиковал позицию ЕС по диалогу по Украине

Бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного «Движения "5 звезд"» Джузеппе Конте заявил, что страны Евросоюза недостаточно активно способствуют дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
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