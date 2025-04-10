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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Хуснуллин допустил увеличение размера кредита по семейной ипотеке

Хуснуллин допустил увеличение размера кредита по семейной ипотеке

Хуснуллин допустил увеличение кредита по семейной ипотеке Из-за роста цен на квартиры во многих регионах не хватает шестимиллионного кредита, который предусмотрен для большинства регионов в рамках программы Правительство рассматривает возможность повысить средний размер льготного кредита по семейной ипотеке под 6% годовых.

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