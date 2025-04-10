Хуснуллин допустил увеличение размера кредита по семейной ипотеке

Хуснуллин допустил увеличение кредита по семейной ипотеке Из-за роста цен на квартиры во многих регионах не хватает шестимиллионного кредита, который предусмотрен для большинства регионов в рамках программы Правительство рассматривает возможность повысить средний размер льготного кредита по семейной ипотеке под 6% годовых.