Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова за бой с превосходящими силами украинской армии у Новомайорского в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии