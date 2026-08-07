ЕС ввёл санкции против директоров оборонных предприятий России

Страны Евросоюза расширили санкционный режим против России в ответ на ракетные удары по Украине. В чёрный список включены пять физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, среди них руководители "Красмаша", завода "Металлист" и других предприятий.
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