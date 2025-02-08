Пакистан отправит свой первый луноход на Луну в рамках китайской миссии «Чанъэ-8» в 2028 году

Пакистан готовится совершить исторический прорыв в исследовании космоса. Комиссия по исследованию космического пространства и верхних слоёв атмосферы Пакистана (SUPARCO) заключила партнёрское соглашение с Китайским национальным космическим управлением (CNSA), что ознаменовало переломный момент в космической программе страны.
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