«Обстановка супер, рады вернуться». Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен Суперкубку Единой лиги ВТБ

В новом выпуске экс-центровой рассказывает о том, как проходил Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Взгляд изнутри! Ответы на вопросы от Ватутина, Итудиса, Корстин, Антонова, Курбанова и многих других! Старался максимально передать атмосферу и обстановку Суперкубка! Меня даже пустили в раздевалку ЦСКА после игры!» – говорится в аннотации к видео.