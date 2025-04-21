Новый электромобиль за 1,5 млн рублей: сходил к дилеру и узнал реальные цены на Evolute i-Pro

Липецкий бренд электромобилей и гибридов Evolute, чьи машины сейчас производят на мощностях завода «Моторинвест», в настоящее время предлагает свои автомобили с большими скидками — по крайней мере, такая информация есть на официальном сайте марки.
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