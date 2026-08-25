«Динамо» договорилось с Мартинсом по зарплате. Вингер «Ботафого» переходит за 7 млн евро

«Динамо» приблизилось к оформлению трансфера вингера «Ботафого» Матеуса Мартинса . Ранее сообщалось , что 23-летнего игрока не устроила предложенная москвичами зарплата, поэтому бело-голубым нужно было улучшить условия, чтобы бразилец согласился на переход.