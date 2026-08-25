НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Динамо» договорилось с Мартинсом по зарплате. Вингер «Ботафого» переходит за 7 млн евро

«Динамо» приблизилось к оформлению трансфера вингера «Ботафого»  Матеуса Мартинса . Ранее сообщалось , что 23-летнего игрока не устроила предложенная москвичами зарплата, поэтому бело-голубым нужно было улучшить условия, чтобы бразилец согласился на переход.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии