Федор Бондарчук рассказал, что Оксана Фандера запрещала своему сыну Ивану Янковскому сниматься в фильмах

Иван Янковский на сегодняшний день – один из самых востребованных молодых актеров. Ваня за последние два года сыграл множество ролей в разных сериалах и кино.
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