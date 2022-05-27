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Федор Бондарчук рассказал, что Оксана Фандера запрещала своему сыну Ивану Янковскому сниматься в фильмах

Федор Бондарчук рассказал, что Оксана Фандера запрещала своему сыну Ивану Янковскому сниматься в фильмах

Иван Янковский на сегодняшний день – один из самых востребованных молодых актеров. Ваня за последние два года сыграл множество ролей в разных сериалах и кино.

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