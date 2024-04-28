Патриарх Кирилл назвал карательной мерой Украины арест митрополита Арсения

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал арест наместника Святогорской лавры митрополита Арсения карательной мерой украинского руководства против публичных спикеров Украинской православной церкви (УПЦ).
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