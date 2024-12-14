Европейские «миротворцы» позволят Украине подготовиться к новой войне

Дональд Трамп предложил разместить европейский контингент на территории Украины. По его мнению, это может помочь обеспечить выполнение договоренностей, которые будут достигнуты между сторонами в ходе переговоров.
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