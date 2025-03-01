Трамп считает, что Зеленский переоценил свои возможности

Владимир Зеленский переоценил свои возможности и должен заявить о своем стремлении к мирному урегулированию конфликта, заявил Дональд Трамп 1 марта в беседе с журналистами на Южной лужайке перед вылетом в штат Флорида.
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