Две тюменских семьи удостоились высшей награды президента РФ

Две тюменских семьи удостоились медали ордена «Родительская слава». Указ о присуждении высших государственных наград подписал 8 февраля Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
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