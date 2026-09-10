WTI Tops $101 As Strategic Petroleum Reserve Nears Record Low Following Brent's lead (which is following Shanghai's demand push), WTI topped $100 this morning for the first time since May, fueled by festering Middle East hostilities (with Saudi-Houthi attacks stealing the headlines) and the Saudis latest statement showing crude output at a 36-year low.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым