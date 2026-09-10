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Zero Hedge

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WTI Tops $101 As Strategic Petroleum Reserve Nears Record Low

WTI Tops $101 As Strategic Petroleum Reserve Nears Record Low

WTI Tops $101 As Strategic Petroleum Reserve Nears Record Low Following Brent's lead (which is following Shanghai's demand push), WTI topped $100 this morning for the first time since May, fueled by festering Middle East hostilities (with Saudi-Houthi attacks stealing the headlines) and the Saudis latest statement showing crude output at a 36-year low.

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