Владимир Зеленский продает свою роскошную виллу в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский решил продать свою роскошную заграничную виллу, расположенную на живописном берегу курорта Форте-деи-Марми в итальянской области Тоскана – излюбленном месте времяпрепровождения российских и украинских олигархов.
Президент Украины Владимир Зеленский решил продать свою роскошную заграничную виллу, расположенную на живописном берегу курорта Форте-деи-Марми в итальянской области Тоскана – излюбленном месте времяпрепровождения российских и украинских олигархов.
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