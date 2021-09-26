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Владимир Зеленский продает свою роскошную виллу в Италии

Владимир Зеленский продает свою роскошную виллу в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский решил продать свою роскошную заграничную виллу, расположенную на живописном берегу курорта Форте-деи-Марми в итальянской области Тоскана – излюбленном месте времяпрепровождения российских и украинских олигархов.

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