Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью Москва говорит о грядущем мире, выгодном во всех отношениях, а крымчан убивают уже сегодня Севастопольский понедельник — день тяжелый.