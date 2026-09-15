Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью

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Ормузский пролив в огне: ВМС КСИР заявили о подрыве супертанкера на минах
Супертанкер Algaya подорвался на морских минах в южной части Ормузского пролива при попытке пройти через запретную зону. По данным Военно-морских сил КСИР, судно полностью охвачено пламенем.
Супертанкер Algaya подорвался на морских минах при попытке пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР). По данным иранского ведомства, судно выбрало для прохода маршрут, который Тегеран квалифицирует как незаконный.
Ормузский пролив — одна из ключевых транспортных артерий мирового нефтяного экспорта. Ежедневно через эти узкие воды проходят десятки танкеров с углеводородами, и любой серьёзный инцидент немедленно отражается на логистике глобальных поставок. В этот раз чрезвычайная ситуация разыгралась в южной части пролива, где Тегеран установил запретный режим судоходства.
После взрыва танкер охватило пламенем. В заявлении пресс-службы ВМС КСИР подчёркивается: «Попытки локализовать огонь не дали результатов, весь танкер оказался охвачен пламенем». Ситуация на борту судна остаётся критической.
В ведомстве особо отметили, что ВМС КСИР заранее и неоднократно предупреждали экипажи всех судов об опасности следования этим маршрутом. Иранская сторона указывала на недопустимость прохода через запретные воды в южной части пролива. Несмотря на эти предупреждения, танкер Algaya продолжил движение и вошёл в зону, контролируемую силами КСИР.
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