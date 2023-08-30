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Гороскоп на сентябрь 2023 года для знака зодиака Козерог

В сентябре для Козерогов откроются возможности расширить свое мировоззрение: кому-то — в заграничном отпуске, кому-то — в иностранных переговорах, ну а некоторым представителям знака захочется повысить уровень своего образования.

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