Украв идею у гитлеровской Германии, украинцы делают «Трембиту» для атак на Москву

Юрий Кнутов: Угрозу не стоит преуменьшать — ракеты на Украине делать умеют Светлана Гомзикова Фото: ZUMA Press/ТАСС Материал комментируют: Юрий Кнутов В условиях неопределенности с иностранной помощью Украина пытается возродить свою ракетную промышленность, пишет британский The Economist.
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