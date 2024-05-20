В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолёта В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолётаИз иранской провинции Восточный Азербайджан поступает информация о том, что спасатели наконец-то добрались до места падения вертолёта, на борту которых находился президент Ирана Эбрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдолахиан.