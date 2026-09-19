Что может быть интереснее экскурсии на крейсер? Вот он красавец, наш крейсер «Михаил Кутузов», стоит возле пирса…Цвела над морем даль сиреневая, А за морем таился мрак, .
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