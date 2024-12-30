В Китае проложили самый длинный в мире скоростной туннель

Это ключевой проект высокоскоростной автострады Урумчи-Юйли.фото: pixabay.com/glaborde7В Синьцзян-уйгурском автономном районе Китая завершилась прокладка туннеля «Тяньшань Шэнли» на высокоскоростной автостраде.
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