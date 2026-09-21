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Россия создаст производство уникальных полимеров за 21 млрд рублей

Россия создаст производство уникальных полимеров за 21 млрд рублей

В РФ планируют запустить новое высокотехнологичное производство критически важных полимеров, которые необходимы для ряда отраслей промышленности.

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