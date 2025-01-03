Француский игровой издатель Ubisoft за 4 года обвалился на 80% из-за череды провалов связанных с внедрением повесточки, инклюзивности и толерантности.
Тихие убийцы
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Француский игровой издатель Ubisoft за 4 года обвалился на 80% из-за череды провалов связанных с внедрением повесточки, инклюзивности и толерантности.
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