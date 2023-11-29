Бездетная россиянка заявила о похищении ребенка, чтобы побыстрее найти свою собачку

Женщина рассказала, что испугалась за питомца и поэтому выдумала историю с ребенком В Магаданской области женщина заявила в полицию, что таксист увез ее ребенка, собаку породы чихуахуа и документы, сообщает региональное МВД.
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