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Не стало Перри – 30-летнего осла-прототипа из мультфильма “Шрек”

Не стало Перри – 30-летнего осла-прототипа из мультфильма “Шрек”

Стало известно, что в США умер 30-летний осел, ставший прототипом для персонажа «Шрека» В США в возрасте 30 лет ушел из жизни знаменитый ослик по имени Перри, который стал прототипом для юморного персонажа Осла в популярной серии мультфильмов «Шрек».

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