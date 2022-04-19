Наталья Рудова рассказала, что в детстве ее называли «глупой»

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова рассказала о детских травмах. Фото: Соцсети Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова призналась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной».