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Наталья Рудова рассказала, что в детстве ее называли «глупой»

Наталья Рудова рассказала, что в детстве ее называли «глупой»

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова рассказала о детских травмах. Фото: Соцсети Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова призналась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной».

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