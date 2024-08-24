В ООН призвали обеспечить безопасность на Курской и Запорожской АЭС: главное за сутки

МОСКВА, 24 августа, ФедералПресс. ООН призывает обеспечить безопасность на Курской и Запорожской АЭС, ВСУ попытались установить украинский флаг на телевышке в Кременной (ЛНР), в Киеве заговорили о вторжении в Беларусь по курскому сценарию.