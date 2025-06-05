France Bleu: горы мусора скопились в метро Марселя из-за нехватки уборщиков

В марсельском метро вновь царит хаос из-за скопившегося мусора, что связано с нехваткой уборщиков в новой клининговой компании, выбранной городскими властями после забастовки мусорщиков в октябре 2024 года.
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