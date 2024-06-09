Ученые бьют тревогу: в Сибири нашли реку, в которой течет расплавленное железо

Изменения могут привести к сдвигу магнитных полюсов Земли.Ученые обратили внимание на аномалии в магнитном поле Земли, особенно в Северном полушарии, что может свидетельствовать о важных изменениях в его структуре.
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