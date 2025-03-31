В Калуге поменяется движение троллейбусов

1 апреля с 9:30 будут опиливать деревья по улицам Чапаева и Знаменской в Калуге. Из-за этого вплоть до окончания работ изменится движение троллейбусов 1 апреля с 9:30 будут опиливать деревья по улицам Чапаева и Знаменской в Калуге.