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Ромащенко о 0:1 от «Балтики»: «Это подарок, который «Ахмат» не должен никому дарить. Нужно было реализовывать моменты»

Ромащенко о 0:1 от «Балтики»: «Это подарок, который «Ахмат» не должен никому дарить. Нужно было реализовывать моменты»

«Могу сказать, что сегодня с нашей стороны был большой презент. Это подарок, который мы не должны никому дарить.

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