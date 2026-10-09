Дизель пойдёт на Запад: Трамп отчитался о звонке Путину. Россия снова поможет всем?

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о результатах телефонного разговора с русским лидером. Он отметил, что это были "чрезвычайно успешные переговоры" и раскрыл некоторые детали беседы: русский дизель может пойти на Запад.
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