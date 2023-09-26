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Corsair выпустила премиальной комплекты памяти Dominator Titanium DDR5 с частотой до 8000 МГ...

Corsair выпустила премиальной комплекты памяти Dominator Titanium DDR5 с частотой до 8000 МГ...

Corsair выпустила премиальной комплекты памяти Dominator Titanium DDR5 с частотой до 8000 МГц и изменяемыми радиаторамиКомпания Corsair выпустила премиальные комплекты оперативной памяти Dominator Titanium DDR5 со скоростью до 8000 МГц.

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