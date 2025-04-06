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Царьград

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"Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым возглавил кинопрокат, собрав 543 млн рублей

"Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым возглавил кинопрокат, собрав 543 млн рублей

Фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым стал лидером кинопроката, собрав 543,5 млн рублей в России и СНГ.

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