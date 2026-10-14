В спортивные школы Казани после Дней открытых дверей записались 1 249 детей. Это больше, чем в 2025 году, – тогда в спортшколы были зачислены 597 человек.
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