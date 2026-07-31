Надежно обеспечить - значит победить: как работает тыл ВДВ в зоне СВО

В России 1 августа отмечается День тыла. В пункте управления тылового обеспечения ВДВ группировки войск "Днепр" одновременно решались сразу несколько вопросов: один военнослужащий по телефону ставил задачу командиру подразделения МТО (материально-технического обеспечения) полка, другой по средствам связи выяснял детали обстановки, третий взял у вошедшего в помещение папку с документами и быстро, внимательно просматривал каждый лист.