Компания Xiaomi объявила о начале распространения стабильной версии операционной системы HyperOS 4. Первая волна обновления, стартовавшая 15 октября, охватила смартфоны серии Xiaomi 17 и Redmi K100/K90, а также планшеты Xiaomi Pad 8.
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