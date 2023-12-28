Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Психоинвалидам в обоих полах закручивают гайки. Омбудсмен Волынец призвала лишить званий участников вечеринки Ивлеевой

Психоинвалидам в обоих полах закручивают гайки. Омбудсмен Волынец призвала лишить званий участников вечеринки Ивлеевой

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с NEWS.

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