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Парламентская газета

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В России вырос спрос на медиков и аграриев

В России вырос спрос на медиков и аграриев

В этом году больше всего запросов на целевое обучение в вузы было в медицине и сельском хозяйстве. На направление здравоохранения и медицинские науки выделили 42,3 тысячи мест, в аграрной сфере работодатели готовы были выучить за свой счет 7,7 тысячи человек.

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