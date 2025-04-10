В России вырос спрос на медиков и аграриев

В этом году больше всего запросов на целевое обучение в вузы было в медицине и сельском хозяйстве. На направление здравоохранения и медицинские науки выделили 42,3 тысячи мест, в аграрной сфере работодатели готовы были выучить за свой счет 7,7 тысячи человек.