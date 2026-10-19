Массированная атака беспилотников на Ленинградскую область привела к разрушениям и жертвам, вице-премьер Александр Новак объяснил перспективы экспорта российского дизеля, а президент США Дональд Трамп раскритиковал киевского главаря Владимира Зеленского за позицию по урегулированию конфликта.
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