Массированная атака беспилотников на Ленинградскую область привела к разрушениям и жертвам, вице-премьер Александр Новак объяснил перспективы экспорта российского дизеля, а президент США Дональд Трамп раскритиковал киевского главаря Владимира Зеленского за позицию по урегулированию конфликта.