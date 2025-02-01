Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»

Геннадий Терентьев

Вообще то в зимнее время , да и летом не желательно ходить в тренажерный зал в шортах. Надо беречь колени и плечи, они должны быть в тепле. Обычно кто занимается с весами ещё и одевают сверху наколенники медицинские. Сейчас много хорошей одежды можно купить для тренировок. Обычно я советую девушкам и женщинам когда заходишь в зал надо сказать себе " Я самая крутая и самая красивая и у меня всё будет ещё лучше.".