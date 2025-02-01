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Всё о женщинах

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Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»

Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»

Новое исследование, проведённое Ливерпульским университетом имени Джона Мурса, показало, что страх перед посещением спортзала у женщин связан прежде всего с давлением общества и стрессом, вызванным выбором подходящей спортивной одежды.

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Комментарии
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Геннадий Терентьев
Вообще то в зимнее время , да и летом не желательно ходить в тренажерный зал в шортах.  Надо беречь колени и плечи, они должны быть в тепле.  Обычно кто занимается с весами ещё и одевают  сверху наколенники медицинские. Сейчас много хорошей одежды можно купить для тренировок.  Обычно я советую девушкам и женщинам когда заходишь в зал надо сказать себе &quot; Я самая крутая и самая красивая и у меня всё будет ещё лучше.&quot;.
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