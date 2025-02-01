Новое исследование, проведённое Ливерпульским университетом имени Джона Мурса, показало, что страх перед посещением спортзала у женщин связан прежде всего с давлением общества и стрессом, вызванным выбором подходящей спортивной одежды.
Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»
Комментарии
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Геннадий Терентьев
Вообще то в зимнее время , да и летом не желательно ходить в тренажерный зал в шортах. Надо беречь колени и плечи, они должны быть в тепле. Обычно кто занимается с весами ещё и одевают сверху наколенники медицинские. Сейчас много хорошей одежды можно купить для тренировок. Обычно я советую девушкам и женщинам когда заходишь в зал надо сказать себе " Я самая крутая и самая красивая и у меня всё будет ещё лучше.".
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