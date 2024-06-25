41-летний Марселиньо Уэртас объявил, что продолжит карьеру в сезоне-24/25

41-летний разыгрывающий «Тенерифе» написал в социальных сетях, что продолжит карьеру в сезоне-24/25. «Спасибо, что поддерживали меня, были рядом со мной во всех испытаниях и праздновали вместе со мной все достижения.
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