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Глава МВД России Колокольцев призвал ООН дать оценку обстрелу Севастополя

Глава МВД России Колокольцев призвал ООН дать оценку обстрелу Севастополя

23 июня 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли ракетному обстрелу город Севастополь, расположенный на Крымском полуострове.

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