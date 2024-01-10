"Надеемся". В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января

"Бумажные" вопросы, которые мешают медучреждению начать прием пациентов, решаются, заверил Дмитрий Попов "Суперполиклиника" № 14, строительство которой в 2023 году завершили в Барнауле, должна начать прием пациентов до конца января.
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