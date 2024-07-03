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Водолазы нашли одного из пропавших после падения строительной люльки со Стригинского моста

Водолазы нашли одного из пропавших после падения строительной люльки со Стригинского моста

В пригороде Нижнего Новгорода 2 июля двое рабочих упали в воду со Стригинского моста и пропали.Водолазы нашли тело 25-летнего мужчины - одного из двоих рабочих, пропавших накануне после падения строительной люльки со Стригинского моста в Нижегородской области.

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