Водолазы нашли одного из пропавших после падения строительной люльки со Стригинского моста

В пригороде Нижнего Новгорода 2 июля двое рабочих упали в воду со Стригинского моста и пропали.Водолазы нашли тело 25-летнего мужчины - одного из двоих рабочих, пропавших накануне после падения строительной люльки со Стригинского моста в Нижегородской области.