Илья Пономарев обвиняется в оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации

Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, который обвиняется в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.
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