Корчунов: у России пока нет планов по выходу из Арктического совета

Россия пока не строит планов по выходу из Арктического совета. Председательство Норвегии предпринимает усилия для возобновления функционирования организации, об этом сообщил посол РФ в государстве Николай Корчунов.
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