Проблема советских памятников, или почему их надо собрать в Ленинленды

Сносить памятники, конечно, варварство. Нет оправданий уничтожению воинских памятников большевиками, которые после прихода к власти уничтожали их массово, пытаясь заменить русских героев своими, революционными героями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии