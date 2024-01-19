В Яловенах появится зона отдыха с летним театром

В городе Яловены полным ходом идет строительство и развитие зоны отдыха с летним театром. Команда Агентства регионального развития посетила строительную площадку, чтобы проследить за ходом работ, отмечает Noi.
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