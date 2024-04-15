Punchbowl: спикер Джонсон представит отдельный законопроект о помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон планирует вынести на рассмотрение в конгрессе новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов в виде отдельного документа взамен общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности, включающего также поддержку Израиля и Тайваня.